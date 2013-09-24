Обзор по рынку и прогноз на 24.09.2013

В ходе торговой сессии в понедельник доллар немного отыграл снижение, хотя все еще находится под давлением. Сегодня инвесторы будут следить за развитием ситуации в Конгрессе США, решится судьба лимита государственного долга. В текущем году доллар потерял более 3% по отношению к ведущим мировым валютам. Поскольку сокращение объемов выкупа госдолга со стороны ФРС ожидается только в 2014, то, скорее всего, «американец» продолжит движение в нисходящем тренде.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3500. Данные индекса делового климата Германии IFO могут «вдохнуть жизнь» в вялые торги. В целом, немецкая экономика прочно встала на рельсы восстановления, но показатель индекса может оказаться хуже ожиданий рынка, это направит EURUSD к отметке 1,3470. И если показатель окажется лучше прогноза, то пара может отскочить до 1,3530.

После открытия азиатской сессии новозеландский доллар подвергся массированным распродажам. Инвесторы фиксируют прибыль. Пара NZDUSD стремительно дорожала в последние дни. Сегодня она снижается на 0,7% до 0,8310.