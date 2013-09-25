Обзор по рынку и прогноз на 25.09.2013

Сегодня в ходе азиатских торгов доллар вырос по отношению к большинству валют развитых стран. Спросом пользовалась и иена. Бюджетные дебаты в США стали причиной ухода от риска. Данные Gfk в Германии практически не повлияли на основную валютную пару. Сильно подешевели такие товарные валюты, как новозеландский и австралийский доллар.



EURUSD зафиксировалась у отметки 1,3480. Немецкий индекс потребительского доверия от Gfk увеличился до 7,1 в октябре против ожиданий в 7,0. Большинство данных из Германии все чаще вызывает эйфорию у инвесторов, что может повлиять на рост курса единой валюты против доллара. На фоне низких объемов торгов по паре пока нет четко определенной динамики. Ближайшая поддержка — 1,3450, сопротивление — 1,3500.



Новозеландский доллар рухнул более чем на 0,5% против «американца» до 0,8230. Данные по торговому дефициту Новой Зеландии разочаровали инвесторов, - показатель вырос до 1,2 млрд в августе, что является рекордом последних пяти лет. И это стало основной причиной роста негатива в отношении «киви».