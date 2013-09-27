Обзор по рынку и прогноз на 26.09.2013

Сегодня доллар в солидном плюсе против иены после сообщения о том, что правительство Японии рассматривает вероятность снижения корпоративного налога. Плюс ко всему кабинет Шинзо Абе планирует рекомендовать национальным пенсионным фондам инвестировать в ценные бумаги японских компаний.



USDJPY прибавляет более 0,5% до 99,00. По замыслу властей снижение налогов должно стимулировать рост инвестиций в островную экономику. Фондовый Nikkei 225 растет более чем на 1%, в последнее время заметна сильная корреляция японского фондового рынка и иены. В настоящий момент пара сильно перекуплена, и мы не исключаем откат к 98,30 в ближайшем будущем.



Рынки находятся в ожидании ключевой статистики из США. Пересмотренный показатель роста ВВП крупнейшей мировой экономики может составить 2,6% вместо ранее объявленных 2,5%. Вполне возможно, что это приведет к дальнейшему росту доллара по всему периметру рынка. Для основной валютной пары сдерживающим фактором может стать слабая статистика по рынку труда и недвижимости, которая будет представлена уже сегодня.

EURUSD незначительно снижается до 1,3520. Ближайшая поддержка — 1,3500, сопротивление — 1,3570. Рост доллара может остановить неопределенность вокруг бюджетной дискуссии в США.