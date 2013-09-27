Рынки потеряли ориентир

Всплеск оптимизма на мировых рынках, вызванный недавним решением ФРС, судя по всему, подошел к концу, и рынки находятся в поиске новых ориентиров. Мы отмечаем, что помимо внешнего фона фактором давления на рубль является и непоследовательность правительства в вопросах инфляционного таргетирования и пенсионной реформы.





Ралли остановилось: Восстановление рынков, начавшееся после неожиданно мягкого решения ФРС, на этой неделе остановилось. Коммюнике ФРС не содержало указаний на дальнейшие планы действий, и теперь рынки потеряли ориентир – в качестве вероятных сроков начала сворачивания QE кто-то на рынке называет следующий месяц, а кто-то лето следующего года. Большинство склоняется к тому, что какие-то изменения произойдут в конце 2013 года, но сейчас на первый план глобальных новостей выходит дискуссия по поводу повышения потолка американского государственного долга, что может дополнительно усложнить ситуацию на рынке и повысить неопределенность.





Европейские риски остаются на повестке дня: Из-за коррекции на мировых рынках пара евро/доллар не смогла преодолеть отметку $1,36 и в настоящий момент торгуется в районе $1,35. Дополнительным фактором коррекции в евро стали осторожные заявления главного экономиста ОЭСР о сохраняющихся рисках в еврозоне, а также намеки на возможное начало новой программы LTRO со стороны главы ЕЦБ М. Драги. Кроме того, выборы канцлера в Германии привели к необходимости создания новой коалиции, что повышает политическую неопределенность в еврозоне и дополнительно давит на евро.





Рубль по-прежнему требует поддержки: Хотя мы ожидали хотя бы краткосрочного выхода курса рубля из зоны интервенций ЦБ, остановка ралли на мировых рынках при продолжающемся падении цен на нефти внесла свои коррективы. Бивалютная корзина ЦБ торгуется на уровне 37,10, против локального минимума зафиксированного в прошлый четверг 36,50, требуя интервенций ЦБ на уровне $70 млн в день. Пара доллар-рубль, нащупав дно на уровне 31,5 на прошлой неделе, сейчас вернулась к уровням 32,0. Дополнительным фактором давление на рубль является обострившиеся опасения дефолта на Украине, который может негативно отразиться на российских банках, оперирующих в этой стране.





Действия правительства ухудшают инфляционные ожидания: В течение недели после принятия решения о полной заморозке тарифов в следующем году правительство разрешила монополиям повысить тарифы монополий для населения и грузовые тарифы РЖД для нефтяного сектора. Хотя прямой инфляционный эффект этих поправок незначителен, он негативно влияет на инфляционные ожидания. Кроме того, решение отменить накопительную часть пенсии «молчунов» в пользу распределительной системы ставит под вопрос перспективы рынка длинных пенсионных денег и также работает против ожиданий улучшения инфляционных трендов.





Корзина может протестировать 37,2 руб: Мы считаем, что пара доллар/рубль может вернутся к отметкам 32,20, а бивалютная корзина в плотную подойдет к уровню 37,20 (уровень перехода интервенций ЦБ в диапазон $70-200 млн в день), после чего возможна консолидация котировок. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю представляются нам как 31,60-32,50 и 36,80-37,40 соответственно.



Статистика

X 04/09/13 11/09/13 18/09/13 25/09/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1337 -1222 -739 -351

Евро/доллар США, $ 1,3207 1,3311 1,3521 1,3518

Цена на нефть Brent, $/барр 115,01 111,34 111,59 108,59