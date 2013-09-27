Обзор по рынку и прогноз на 27.09.2013

Последний рабочий день недели доллар начал в узком диапазоне против евро и некоторым ослаблением в парах с британским фунтом и иеной. Напомним, что вчера под влиянием неплохого отчета по первичным обращениям за пособием по безработице в США, котировки американской валюты росли по всему периметру рынка.

У основной валютной пары нет оснований для дальнейшего роста, поэтому в течение дня она продолжит удерживаться в пределах диапазона 1,3460 – 1,3535. Пятница насыщена выступлениями официальных лиц (глав региональных ФРБ США). Так что не исключено, что они каким-то образом прольют свет по поводу перспектив начала сворачивания QE3. Несмотря на завершение недели и традиционное нежелание инвесторов открывать новые позиции, всплески волатильности возможны, это связано с тем, что тема начала выхода Федрезервом из мер количественного стимулирования не исчерпана и продолжает тревожить рынок.

Среди экономических отчетов основное внимание следует обратить на данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана, который, хоть и косвенным образом, но позволяет оценить состояние рынка труда. Кроме того, в качестве фактора риска для евро можно назвать и предстоящее выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Если он будет недостаточно оптимистичен, у евро появится дополнительный повод для тестирования нижней границы установившегося диапазона.

Экономика Великобритании по-прежнему выглядит гораздо стабильней европейской, и это является серьезным основанием для роста фунта. Поэтому и возврат пары в район максимумов четверга (1,61) был довольно легким. Конечно, для прорыва этого уровня потребуются весомые причины. Однако на фоне практически пустого экономического календаря найти их будет непросто. Пара GBPUSD, таким образом, оказывается под влиянием внешних факторов и формирующихся рыночных настроений. Все находятся в ожидании комментариев от американских официальных лиц.

В отношении пары USDJPY можно сказать то же самое: она в еще большей мере, нежели другие пары, реагирует на любые события из США. В настоящий момент цены развили откат от уровня сопротивления 99,03. Если кто-то из глав ФРБ все же даст понять, что Комитет решится на начало сворачивания программы количественного стимулирования еще до конца текущего года, то пара с легкостью возобновит восходящее движение, нацеливаясь на очередное тестирование сопротивления 100,00.