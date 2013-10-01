Обзор по рынку и прогноз на 01.10.2013

Сегодня доллар дешевеет по отношению ко всем основным валютам. Это обусловлено рядом причин. Конгресс США так и не принял бюджет на новый финансовый год, поэтому около 800000 федеральных служащих должны будут уйти в вынужденный отпуск. Последний раз такое случилось в 1996 год во времена Била Клинтона. Кроме того, республиканцами был инициирован законопроект, который предусматривает одногодичную приостановку финансирования программы всеобщего медицинского страхования, считающейся главным достижением администрации Б.Обамы.



До семимесячных максимумов против доллара вырос сегодня британский фунт. Пара стала рекордсменом валютного рынка за последние полтора месяца, так как растет пятую неделю подряд от фигуры 1,4800. Спрос на британскую валюту подогревает тот факт, что рынки закладывают возможность скорого повышения ставки рефинансирования со стороны Банка Англии. Сегодня ожидается важная макроэкономическая статистика из Великобритании.



GBPUSD растет на солидные 0,3% до 1,6240. В 12.28 по Москве будет опубликован показатель производственного индекса PMI за сентябрь, рынок ожидает 57,3 пункта против 57,2 месяцем ранее. Это говорит о том, что британская экономика прочно встала на рельсы восстановления. Тем не менее, рост пары на сегодня уже практически исчерпан. Возможна коррекция до 1,6160, в случае достижения бюджетного компромисса в США.



Основная валютная пара растет на четверть процента до 1,3560. И по прогнозам EURUSD может достичь отметки 1,3650 в ближайшие две недели. «Бюджетные трения» в США ослабили спрос на доллар, и рынки ждут разблокирования расходов федерального бюджета. Следующего сильного удара для доллара можно ждать 17 октября, когда у США не останется средств для покрытия внешнего долга, и если республиканцы и демократы не договорятся о повышении планки госдолга.

Между тем, Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 2,5%. Пара AUDUSD растет на 1% до 0,9410.