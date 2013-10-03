Обзор по рынку и прогноз на 03.10.2013

На фоне бюджетного кризиса в США американский доллар продолжает свое стремительное падение. Инвесторы в тревожном ожидании 17 октября, когда в силу вступит положение о росте потолка американского государственного долга. Если же этого не произойдет, то страна не сможет обслуживать свои финансовые обязательства, что приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты.

Фокус роста мировой экономики постепенно смещается в Европу. Пока инвесторы опасаются, что бюджетный кризис в США может привести к снижению темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики, еврозона демонстрирует обнадеживающие признаки восстановления экономической конъюнктуры.

Сегодня единая валюта прибавляет против доллара 0,2% до 1,3600. Следующей целью пары мы видим уровень 1,3650. В 16.30 по Москве будут опубликованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, однако, рынок ожидает слабые данные. А в 18.00 инвесторы будут анализировать данные по объему заказов на товары длительного пользования.