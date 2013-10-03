Надежды на лучшее

Хотя бюджетно-долговая дискуссия в США пока находится в тупике, мировые рынки сохраняют спокойствие, рассчитывая на то, что политики успеют согласовать бюджет и повышение потолка госдолга до 17 октября, избежав и дополнительного секвестра, и дефолта. Хотя мы также не рассматриваем полный провал переговоров в качестве базового сценария, мы не исключаем роста нервозности на рынках с приближением дедлайна, что в сочетании с негативными сигналами по российскому платежному балансу заставляет нас сохранять осторожный взгляд на перспективы рубля.

Рынки не верят в бюджетный кризис в США: Неспособность республиканцев и демократов в Конгрессе США договориться о финансировании программы Obamacare привела к тому, что на этой неделе США начали новый финансовый год без утвержденного бюджета. В результате произошел так называемый «shutdown» ряда государственных учреждений на неопределенный срок. Отсутствие консенсуса по расходам бюджета осложняет переговоры и по повышению лимита госдолга, которые должны завершиться до 17 октября – в противном случае правительство встанет перед выбором между дополнительным секвестром госрасходов или техническим дефолтом по облигациям, т.е. плохим и катастрофическим сценарием. Между тем, стабильно низкая после заявлений ФРС от 18 сентября доходность КО США и ослабление доллара на мировых рынках указывает на то, что рынки ожидают позитивного и своевременного исхода бюджетно-долговых переговоров.

Настроения по Европе улучшаются: На этой неделе курс евро обновил локальный максимум, превысив отметку $1,36. Внутренним фактором укрепления евро стало неожиданное разрешение политического кризиса в Италии и позитивная оценка ситуации в экономике со стороны главы ЕЦБ.

ЦБ РФ снова продает $200 млн в день: На этой неделе курс доллара приближался к верхней границе нашего краткосрочного целевого диапазона 32,5 руб/$, но сейчас вернулся к отметке 32,2, отражая ослабление доллара на мировых рынках. При этом бивалютная корзина пробила уровень 37,2 руб, вызвав увеличение интервенций ЦБ с $70 до $200 млн в день и очередной сдвиг коридора на 5 копеек, сигнализируя о сохраняющемся давлении на рубль.

Профицит текущего счета в 3Кв13 может быть нулевым: На этой неделе ЦБ понизил оценку профицита текущего счета за 2К13 с $7 млрд до $3 млрд, что представляет собой минимальное значение за 15 лет, свидетельствующее о фундаментальной слабости текущего счета несмотря на высокие цены на нефть. Более того, мы видим риск, что профицит текущего счета за 3Кв13 окажется еще нулевым, поскольку вследствие сезонности третий квартал, как правило, приносит минимальный текущий счет за год с поправкой на цены на нефть. Если ЦБ подтвердит наши опасения по поводу 3Кв13 позже на этой неделе, давление на рубль в ближайшие месяцы может усилиться.

В поисках ориентиров: В случае отсутствия прогресса в бюджетной дискуссии в США нервозность на мировых рынках может возрасти, что в сочетании со слабостью российского платежного баланса заставляет нас сохранять осторожный взгляд на перспективы рубля в ближайшей перспективе. Мы считаем, что торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю составляют 31,8-32,6 и 37,0-38,0 соответственно.



Статистика

11/09/13 18/09/13 25/09/13 02/10/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1222 -739 -351 -803

Евро/доллар США, $ 1,3311 1,3521 1,3518 1,3579

Цена на нефть Brent, $/барр 111,34 111,59 108,59 108,92