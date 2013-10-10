Обзор по рынку и прогноз на 10.10.2013

Азиатская сессия прошла в ожидании новостей от американских властей. Есть информация о том, что республиканцы все же начинают постепенно сдавать свои позиции в переговорах с демократами на тему злополучной реформы здравоохранения. В итоге пара USD/JPY смогла достичь новые максимумы в районе 97,82, если слухи подтвердятся, то она будет способна пойти и дальше.



Тем временем и пары EUR/USD и GBP/USD постепенно слабеют на тех же новостях. Уже сегодня могут появиться новые известия из выступления министра финансов США Джэка Лью, также поговаривают о вероятной встрече Обамы с небольшой группой республиканцев. Если это произойдет, пары устремятся к новым минимумам. Для EUR/USD целью может стать район 1,34, а для GBP/USD – 1,58.



В ожидании данных по рынку труда AUD/USD провела спокойную сессию, однако сам релиз вызвал у пары бурю эмоций. Хоть показатели занятости и разочаровали, уровень безработицы порадовал, что спровоцировало колебание цен из стороны в сторону с достижением максимума 0,9472 и минимума 0,9389, неподалеку от которого пара и торгуется на данный момент.