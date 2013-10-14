Обзор по рынку и прогноз на 14.10.2013

Сегодня на мировых валютных площадках можно наблюдать снижение котировок американской валюты. Барак Обама пока не смог убедить республиканцев пойти на уступки в вопросе повышения потолка государственного долга США. Согласно прогнозам рынков, этот вопрос будет разрешен до 17 октября. Однако есть мнение, что республиканцы выжмут из создавшейся ситуации максимум политического капитала для себя. Инвесторы не закладывают в котировки вероятность технического дефолта по обязательствам США.



В ходе азиатской сессии основная валютная пара незначительно прибавляет до 1,3560. Важным экономическим событием является заседание Еврогруппы. Более того, в 13.00 по Москве будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне. Инвесторы настроены негативно: в августе показатель снизился на 2,4% в годовом исчислении, месяцем ранее падение составило 2,1%. Есть надежда, что данные в месячном исчислении будут позитивными, в этом случае пара может вырасти до 1,3590, где проходит основная линия сопротивления.



Впервые за последние пять дней йена прибавляет против американского доллара. Пара USDJPY снижается на 0,3% до 98,30. Рынки в Японии сегодня закрыты, но это не мешает расти йене на фоне снижения курса американского доллара по всему периметру рынка.