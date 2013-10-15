Обзор по рынку и прогноз на 15.10.2013

В середине европейской сессии доллар неожиданно вновь стал популярным, несмотря на довольно сильные экономические данные из еврозоны и Великобритании. Такая волатильность была вызвана разговорами о том, что американские законодатели уже близки к достижению соглашения по бюджету и «потолку госдолга» США. Сегодня в 19.00 по Москве запланирована встреча верхушки республиканской партии, на которой все и может решиться.



Особым образом выделилась публикация протокола Резервного Банка Австралии, который подтвердил постепенный отход ЦБ от мягкого курса монетарной политики. Это помогло AUD/USD от уровней открытия 0,9486 добраться до максимума 0,9547, хотя на текущий момент пара и откатилась в район 0,9525. Учитывая перестройку рыночных ожиданий в отношении процентной ставки РБА, потенциал для роста все еще остается. Если экономические данные будут свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики, это поможет паре подойти к району 0,96.



Данные из Британии подтвердили продолжающийся рост потребительских цен до 2,7% против прогнозных 2,5%. А исследование ZEW из Германии показало восстановление индекса до 52,8 вместо ожидаемых 49,2. К сожалению, это пока не помогло удержать свои позиции евро и британскому фунту. Если сегодня действительно будет объявлено о разрешении проблем с бюджетом США, то у пар будет хороший потенциал продолжить движение вниз к ближайшим уровням поддержки 1,3450 и 1,5860, соответственно. Однако реакция может иметь противоположное направление и гораздо более внушительные масштабы на разочарование.