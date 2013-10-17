Обзор по рынку и прогноз на 17.10.2013

Главная интрига месяца наконец разрешилась: демократы и республиканцы договорились поднять потолок государственного долга США до 7 февраля 2014 года и «открыть» правительство до 7 января следующего года. Значительным снижением котировок отреагировал на эту новость доллар. Впрочем, тренд на снижение курса USD продолжается, за месяц «американец» потерял 0,7%.



Сомнений по поводу достижения компромисса не возникало. Сенат проголосовал за прекращение 16-дневого «закрытия» правительства и повышение лимита госдолга 81 голосом «за» и 18 голосами «против». Палата Представителей 285 голосами против 144 голосами соответственно. Теперь внимание инвесторов будет приковано к поведению Федрезерва США, рынки опасаются сокращения объемов количественного смягчения.



Сегодня основная валютная пара растет на 0,4% до 1,3590. Евро, скорее всего, продолжит свое победное шествие, и тестирование уровня 1,3600 не за горами. Все находятся в ожидании показателя сальдо платежного баланса еврозоны в августе.



Пара GBPUSD также растет на 0,4% до 1,6020. В 12.30 по Москве будут обнародованы данные по розничным продажам в сентябре. Ожидается рост на 0,4% против падения на 0,9% в августе в месячном исчислении и подъем на 2,1% в годовом. Если данные окажутся лучше, то следует ожидать пару у отметки 1,6050.