Рынок вздохнул свободнее

Положительное завершение очередного этапа бюджетной дискуссии в США лишь незначительно улучшило настроение рынков, поскольку, во-первых, это событие было ожидаемым, а, во-вторых, внимание рынков переключается на макро данные из Китая. Относительно нейтральный внешний фон, а также решение ЦБ РФ не снижать ставки могут обеспечить укрепление рубля в ближайшей перспективе, но не меняют долгосрочной картины.

Бюджетная дискуссия отложена на январь: США успели достигнуть бюджетного компромисса, что позволило возобновить работу госучреждений и избежать технического дефолта. Данное решение является временным: США смогут продолжить заимствования до 7 февраля 2014 года, а уже к 15 января Конгресс должен согласовать новый проект бюджета. Таким образом, бюджетная дискуссия снова окажется в центре внимания рынков в начале следующего года. Новый раунд переговоров будет осложняться предстоящими в 2014 году выборами в Конгресс, что означает, что готовность республиканцев и демократов идти друг другу на уступки по поводу налогов и социальных расходов бюджета снизится. Позитивным моментом является то, что бюджетная неопределенность говорит в пользу сохранения мягкой денежной политики ФРС.

Инфляция в Китае ускорилась: Инфляция в Китае ускорилась до семимесячного максимума 3,1% г/г, ограничивая возможности ЦБ по поддержке экономики. При этом завтра ожидается публикация данных по росту ВВП Китая, которые будут важным ориентиром для рынка.

Рубль стабилизировался: Благодаря нормализации внешнего фона ослабление рубля, наблюдавшееся с начала октября, остановилось. Пара доллар/рубль остаётся в торговом канале 32,00 -32,50, а котировки бивалютной корзины снизились ниже отметки 37,35 до уровня 37,25, где ЦБ не проводит интервенции.

ЦБ оставил ставки без изменения: На прошлой неделе ЦБ принял решение не менять процентные ставки, что было в рамках наших ожиданий. Комментарий ЦБ не дал четкого указания на планы регулятора по изменению ставок. Благоприятный инфляционный тренд остается главный доводом в пользу снижения ставок, но растущие кредитные риски и неопределенность действий ФРС остаются факторами риска.

Банковская статистика не в пользу снижения ставок: Вышедшая вчера банковская статистика говорит против снижения ставок в обозримом будущем. Удешевление денег усилит риск перегрева в банковском секторе, который уже и так сталкивается с ухудшением качества кредитного портфеля. В розничном сегменте номинальный объем просроченной задолженности вырос на 35%, до максимальных в этом году 4,5% от портфеля. Кроме того, значительный спрос на средства ЦБ и Минфина в сентябре говорит о том, что нынешняя стабильность ставок обеспечена обширными вливаниями ликвидности, а слабый приток депозитов не позволяет рассчитывать на фундаментальное снижение ставок.

Время для передышки: Учитывая нейтральный внешний фон и отсутствие внутренних негативных новостей, мы не исключаем некоторого укрепления рубля в краткосрочной перспективе. Торговые диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю, на наш взгляд, составляют 31,6-32,6 и 36,75-37,65 соответственно.



Статистика

25/09/13 02/10/13 9/10/13 16/10/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -351 -803 -876 -755

Евро/доллар США, $ 1,3518 1,3579 1,3568 1,3562

Цена на нефть Brent, $/барр 108,59 108,92 108,94 111,15