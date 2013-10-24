Обзор по рынку и прогноз на 24.10.2013

Сегодня доллар снова стал жертвой распродаж. На американскую валюту давят более негативные ожидания роста экономики в связи с временным приостановлением работы американского правительства. Солидные макроэкономические данные из Китая вывели австралийский доллар в лидеры роста на фоне снижения биржевых котировок в регионе. Основная валютная пара готова к штурму уровня 1,3800. В настоящий момент инвесторы планируют оценить важные статистические данные по экономике еврозоны.

В 16.30 по Москве в США будут опубликованы данные по объему первичных обращений за пособиями по безработице. Рынок ожидает снижение показателя до 340 000 по сравнению с 358 000 неделей ранее. Несмотря на позитивные корпоративные результаты в США, крупнейшая мировая экономика может недосчитаться 0,2% после частичной "остановки" работы правительства. Но рынок все равно надеется на новогоднее ралли, что приведет к распродажам защитных долларовых активов.

Пара EURUSD торгуется на двухгодовых максимумах. В 11.28 по Москве будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии, в 11.58 в еврозоне. По результатам октября ожидается рост индекса, а это верный признак восстановления европейской экономики. Сегодня во второй половине дня основная валютная пара имеет шансы преодолеть уровень 1,3800, если статистика не подведет трейдеров.

После публикации позитивных данных по индексу PMI в Китае, AUDUSD вырос на 0,4% до 0,9660. На фоне слабеющего "американца" австралийский доллар будет стремиться к отметке 0,9720. Основной линей поддержки является уровень 0,9590. Пара NZDUSD также прибавляет порядка 0,4% до 0,8430 после солидных данных по торговому балансу Новой Зеландии.