Обзор по рынку и прогноз на 25.10.2013

Под знаком ослабления курса доллара по отношению к ведущим мировым валютам проходит последний день торговой недели. В это время в Азии можно наблюдать резкое падение биржевых котировок после публикации разочаровывающей корпоративной отчетности в регионе. Все находятся в ожидании важной статистики из Германии и Великобритании, что может оказать влияние на курс евро и стерлинга.

EURUSD перешагнула важную отметку 1,3800. Рост пары пока замедлился, но восходящий тренд не преломлен. В 12.00 по Москве в Германии ожидаются позитивные данные по индексу делового климата и экономических ожиданий Ifo. В США в 17.55 будет опубликован показатель индекса потребительского доверия от института Мичиган. По результатам октября рынок закладывает незначительное снижение. Таким образом, если прогнозы оправдаются, то основная валютная пара может завершить неделю у отметки 1,3850.

Перед началом европейской сессии евро растет на 0,1% против доллара до 1,3820. Основная линия поддержки проходит у черты 1,3780, сопротивления – 1,3850. Британский фунт готовится к публикации в 12.30 по Москве важных данных по ВВП в третьем квартале. Трейдеры рассчитывают на рост индикатора на 1,5% в годовом исчислении. Британская экономика выросла кварталом ранее на 1,3%. Можно смело говорить о том, что стерлинг имеет шансы на дельнейший рост, особенно на фоне слабеющего доллара.

Пара GBPUSD пока растет на 0,1% до 1,6220. Сопротивление – 1,6170, поддержка – 1,6250. Наша ближайшая цель – 1,6310.