Обзор по рынку и прогноз на 28.10.2013

«Холодным душем» для инвестиционного сообщества стали данные по рынку труда в США. Хотя ситуацию с безработицей в крупнейшей мировой экономике вряд ли можно назвать катастрофической. Основная валютная пара балансирует на грани коррекции. Солидным укреплением открыл торговую неделю доллар против японской йены перед публикацией важной статистики в Стране восходящего солнца. Важным событием дня станет публикация квартальной отчетности компании Apple.

Главной причиной негатива на прошлой неделе стала запоздалая статистика по рынку труда, однако это не стало причиной распродаж на мировых фондовых площадках. Инвесторы уверены, что в ближайшее время ФРС не будет сокращать программу количественного смягчения, и до марта регулятор с большой долей вероятности поддержит объемы выкупа на уровне 85 млрд. долларов США. В 7.15 по Москве ФРС представит на суд рынка данные по объёму промышленного производства в США за сентябрь. Ожидается рост показателя на 0,4%.

По результатам сентября американская экономика смогла создать 150000 новых рабочих мест. Безработица осталась на уровне 7,2%. EURUSD закрепилась выше отметки 1,3800, и основной причиной роста пары стало сжатие баланса ЕЦБ до уровня ниже 200 млрд. евро. В ходе азиатских торгов пара незначительно прибавляет в цене до 1,3820. Риск коррекции сохраняется. Прогнозируем откат до 1,3770 и далее рост с целью 1,3850.

В Азии USDJPY растет на 0,25% до 97,70. Рынок ждет данные по расходам японских домохозяйств. Судя по всему, японская экономика постепенно выбирается из «дефляционной ямы», поэтому цель пары у отметки 102,00 по-прежнему актуальна.