Обзор по рынку и прогноз на 29.10.2013

Все находятся в ожидании двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое начнется сегодня. Следующее решение по ставкам будет только в марте, но уже сейчас понятно, что на фоне высокой безработицы регулятор пока не намерен сворачивать программу выкупа госдолга объемом 85 млрд долларов США. Йена укрепляется по отношению к ведущим мировым валютам на волне лучшего, чем ожидалось роста розничных продаж. На фоне новостей из Резервного банка Австралии, местная валюта, напротив, значительно подешевела.



USDJPY снижается на 0,1% до 97,50. Мы считаем, что коррекция пары была неизбежна после роста в течение двух сессий. В Японии розничные продажи выросли на 1,8% в сентябре по сравнению с августом. Это можно назвать позитивным знаком для экономики Страны восходящего солнца. На волне выхода из дефляционной спирали банк Японии, скорее всего, продолжит сверхмягкую монетарную политику. За месяц пара уже прибавила 0,7% и, учитывая усилия правительства в деле стимулирования инфляции до 2%, пара имеет в среднесрочной перспективе все шансы на рост до 102,00.



После комментариев главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса, AUDUSD резко подешевела на 0,6% до 0,9520. Он заявил, что с учетом состояния национальной экономики австралийская валюта сильно переоценена. На наш взгляд, повышение ставок в Австралии, скорее всего, произойдет уже в начале следующего года. Следовательно, пара имеет шансы на рост выше 100,00.