Обзор по рынку и прогноз на 30.10.2013

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) огласит сегодня решение по ставкам, а также даст понять, когда следует ожидать сворачивания программы количественного смягчения. К покупкам защитного доллара инвесторов толкает неопределенность. Австралийский доллар, тем временем, второй день подряд является лидером падения.



После 16-дневной «заморозки» правительства рынки ждут радикальных действий от ФРС. Ситуация на американском рынке постепенно улучшается, но в любой момент позитивный тренд может преломиться, и вчерашняя негативная статистика по рынку недвижимости тому подтверждение. Падение прибыли Apple также не добавляет оптимизма участникам торгов.



Другим важным сигналом Федрезерва может стать порог безработицы, при котором регулятор пойдет на повышение ставки рефинансирования. Ранее ФРС уверяла инвестиционное сообщество в том, что не намерена ужесточать кредитно-денежную политику пока уровень безработицы не опустится до отметки 6,5%. Сейчас показатель составляет 7,2%, однако уже к марту можно ожидать снижение индикатора до целевого уровня. И тогда вряд ли Федрезевр пойдет одновременно на рост ставок и сокращение программы выкупа, именно поэтому Центробанк может понизить порог, при котором рост ставок станет реальностью.

К недельным минимумам отправилась основная валютная пара – ниже отметки 1,3740. Рост USD исчерпал себя, но инвесторы не планируют делать резких движений до публикации финального заявления FOMC по результатам двухдневного заседания.



Сегодня пара USDJPY незначительно растет до 98,20. Завтра Банк Японии выступит с заявлением по прогнозу инфляции и ВВП на текущий год. Рынки ожидают повышения прогнозов регулятора. Также инвесторы считают, что Банк Японии оставит неизменными уровни выкупа госдолга – 71 трлн йен. Пара, скорее всего, будет консолидироваться у текущих уровней.

AUDUSD, напротив, весьма волатильна. Отголоски вчерашнего заявления главы Резервного банка Австралии о том, что национальная валюта переоценена, приводит к дальнейшим распродажам в «осси». Впрочем, AUDUSD уже нащупала поддержку у уровня 0,9460, поэтому нисходящий тренд теряет свою актуальность.