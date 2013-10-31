Обзор по рынку и прогноз на 31.10.2013

На фоне резкого снижения фондовых индексов в США и Азии защитные валюты пользуются повышенным спросом. Инвесторы бегут от риска в защитные активы, прежде всего, в US Treasuries. В результате доллар продолжает расти в цене четвертую сессию подряд. Итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США придали американской валюте новый импульс роста.



Регулятор не оставил шанса оптимистам: рано или поздно программа количественного смягчения будет сворачиваться. Но пока неизвестно когда. Мы прогнозируем решительные действия регулятора не раньше марта. После заседания Банка Японии йена также торгуется выше уровней закрытия вчерашнего дня.



Пара USDJPY снижается до 98,30. Банк Японии пообещал продолжать свою щедрую политику количественного смягчения как минимум год. Регулятор намерен стимулировать рост денежной массы в целях повышения потребительских цен в попавшей в дефляционный капкан Японии. Пока пара может корректироваться до 98,20, далее ожидается рост.



Основная валютная пара опустилась на 0,20% до 1,3710. EURUSD оттолкнулась от линии 1,3700, и евро смог немного улучшить свои позиции. На сегодняшний день единая валюта выглядит сильно перепроданной, и мы не исключаем возвращения пары к отметке 1,3730.



Новозеландский доллар снизился на 0,25% до 82,40 против «американца». Регулятор отказался повышать ставку рефинансирования с нынешних 0,25%.