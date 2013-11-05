Обзор по рынку и прогноз на 05.11.2013

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги станет ключевым событием сегодняшней торговой сессии. Все еще помнят о его пламенном обещании сохранить единую валюту любым путем. Теперь, спустя пятнадцать месяцев, на повестке дня не судьба евро, а инфляция в еврозоне. Основная валютная пара балансирует у отметки 1,3500 с потенциалом снижения. Австралиец стал рекордсменом падения, а йена, напротив, прибавляет в весе.

Пара EURUSD опустилась ниже важного психологического уровня 1,3500. Рынки ждут «примирительного» сигнала от выступления Марио Драги. В последние время ходили слухи, что регулятор может пойти на снижение ставки рефинансирования, поскольку уровень инфляции остается на комфортных значениях. Рост потребительских цен продолжает падение в еврозоне. Показатель инфляции в октябре составил 0,7% по сравнению с 1,1% месяцем ранее. Мы прогнозируем, что пара может краткосрочно протестировать уровень 1,3490 – далее возможен рост до 1,3530.

После того как Резервный банк Австралии снова заявил о том, что валюта переоценена, AUDUSD снизился на 0,4% до 0,9480. Рынки не удивились решению по ставке, она опять осталась на прежнем уровне. Очевидно, Австралия исчерпала драйверы роста экономики и единственным лекарством остается дешевая национальная валюта. Пока пара может протестировать отметку в 0,9450. Прогноз по паре «скорее негативный».

Между тем, йена подтвердила свою репутацию валюты-убежища. На волне распродаж на японском фондовом рынке, USDJPY снижается на 0,1% до 98,50.