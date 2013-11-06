Обзор по рынку и прогноз на 06.11.2013

Хотя единая валюта и стала жертвой распродаж в начале азиатской сессии, позже ей удалось восстановить свои позиции. И, несмотря на то, что европейская экономика уверенно взяла курс на восстановление, инвесторы все равно мыслили негативно. Общий настрой рынка свидетельствует о том, что евро перепродан и его рост видится неизбежным

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Трейдеры не исключают снижения ставок со стороны ЕЦБ на фоне комфортного инфляционного уровня. Впрочем, ближе к открытию Европы евро восстановил свои позиции. Вероятность роста единой валюты до нашего целевого уровня в 1,4100 против доллара остается высокой.



EURUSD прибавляет 0,25% и уже перешагнула важную психологическую планку в 1,3500. Инвесторы сегодня будут следить за данными по фабричными заказами в Германии. Есть вероятность того, что они окажутся лучше ожидания рынка. В таком случае пара имеет шансы на рост до 1,3550.