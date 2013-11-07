Обзор по рынку и прогноз на 07.11.2013

ЕЦБ сегодня раскроет интригу в отношении дальнейшего направления монетарной политики. В целях стимулирования роста экономики валютного блока, снижения процентных ставок не исключается. Евро пока не движется в боковом тренде против американского доллара. После публикации провальной статистики по рынку труда австралийский доллар находится в лидерах падения.



Самым важным событием торговой сессии станет заседание ЕЦБ, тогда и будет объявлено решение по ставке рефинансирования. Регулятор пока воздержится от резких движений и оставит заимствования на рекордно низком уровне - 0,5%. Впрочем, вероятность снижения ставки есть, по результатам года инфляция вряд ли превысит 1,5%, и показатель ВВП еврозоны, скорее всего, будет отрицательным.



EURUSD замерла перед заседанием Центробанка. Котировки пары находятся у отметки 1,3530. Евро в текущем году подорожал к основным валютам на 6%, доллар прибавил 3%. Однако, если ЕЦБ не пойдет на понижение ставок, то пара может еще немного подрасти. Ожидание смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ будет ограничивать рост единой валюты. Пара пока может протестировать отметку 1,3590.

После публикации неудовлетворительных данных по рынку труда в Австралии пара AUDUSD солидно теряет в цене. «Осси» понизился более чем на половину процента, а последние экономические данные могут бросить тень на потенциал роста австралийской валюты. Сегодня пара рухнула до 0,9480. В октябре австралийская экономика смогла сгенерировать всего 1100 новых рабочих мест при ожидании показателя в 10000. Тем не менее, пара нащупала поддержку и готова отыграть свои позиции. У «осси» есть шансы протестировать уровень 0,9500.