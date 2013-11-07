Валютный рынок

Под давлением из Европы

На этой неделе рубль оказался под давлением глобального снижения аппетита к риску, которое было спровоцировано порцией негативных макро данных их еврозоны, однако завтрашняя публикация данных по рынку труда в США может вернуть глобальный настрой в прежнее позитивное русло. Внутрироссийский фон остается нейтральным, поскольку ускорение инфляции в октябре исключает смягчение политики ЦБ РФ.

Слабые макро данные из Европы давят на евро: Начавшееся как коррекция, ослабление евро оказалось значительным – до $1,345 против $1,38 неделей ранее. Поводом для этого стал неожиданный рост безработицы в ЕС до рекордных 12,3%, снижение активности в производственном секторе и замедление инфляции. Дополнительным фактором стало понижение прогнозов ЕЦБ по росту экономики, что рассматривается рынком как аргумент к сохранению мягкой денежной политики. Сегодняшнее заседание ЕЦБ должно внести больше ясности по этому вопросу.

Статистика из США может вернуть позитивный настрой на рынки. Между тем, завтрашняя публикация данных по рынку труда в США может несколько приободрить рынки, поскольку статистика должна отразить негативный эффект приостановки работы правительства в начале октября на экономику и утвердить рынки в уверенности, что сворачивания QE ФРС в ближайшие месяцы невозможно. В сочетании с рекордным рост PMI в Китае, который рынки пока не принимают во внимание, это должно вернуть пару евро/доллар на прежнюю траекторию – в сторону уровня $1,40.

Ослабление рубля продолжается. Под давлением внешнего негатива рубль продолжил ослабление – до 32,6 руб. к доллару и 37,7 руб. к корзине. В результате после непродолжительной паузы, вызванной покупками валюты для Минфина, ЦБ снова стал продавать валюту на рынке, включая $200 млн вчера, для поддержки курса и в очередной раз сдвинул широкий коридор корзины на 5 копеек до 32,4-39,4 руб.

Ускорение инфляции говорит против снижения ставок ЦБ: Хотя октябрьское ускорение инфляции до 6,3% г/г полностью оправдало наши ожидания, для рынка и правительства, которые ожидали 6,1% г/г, это стало негативным сюрпризом. Основным фактором ускорения оказался рост цен на продукты питания, подтверждая наши опасения по поводу негативного влияния наводнений на Дальнем Востоке и ограничений на импорт товаров из Белоруссии на российскую инфляцию. Прогноз инфляции на ближайшие месяцы также не оптимистичен. Россия, судя по всему, негативно отреагирует на ожидаемое подписание соглашения между ЕС и Украиной, возможно ужесточив регулирование российско-украинской торговли. В итоге мы по-прежнему сомневаемся, что по итогам года инфляция в России может замедлиться до уровня ниже 6%, и это является веским аргументом против снижения ставок ЦБ в ближайшие месяцы.

Внимание на внешние факторы: В отсутствие внутренних новостей динамика рубля в ближайшие недели будет зависеть от риторики ЕЦБ, данных из США и заявлений по итогам пленума ЦК компартии Китая, который бужет проходить с 9 по 12 ноября. Скорее всего, в перспективе ближайшей недели торговый диапазон по паре доллар рубль сохранится в пределах значений 32,0-32,6. Торговый диапазон бивалютной корзины составляет 37,25-37,75.



Статистика

16/10/13 23/10/13 30/10/13 06/11/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -755 +47 +119 -502

Евро/доллар США, $ 1,3562 1,3672 1,3736 1,3513

Цена на нефть Brent, $/барр 111,15 108,01 110,06 104,68