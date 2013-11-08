Обзор по рынку и прогноз на 08.11.2013

После позитивных данных по показателю ВВП США в третьем квартале доллар растет по отношению к большинству мировых валют. Инвесторы опасаются, что ФРС примет решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций раньше срока. После внезапного решения ЕЦБ понизить ставку рефинансирования евро отступает от завоеванных позиций.



По результатам третьего квартала ВВП крупнейшей мировой экономики вырос на 2,8%, этот показатель оказался больше ожиданий рынка. Во втором квартале американская экономика выросла на 2,5%. Таким образом, она становится основным драйвером роста в мире на фоне вероятного замедления роста в Китае. Тем не менее, после «бюджетных проблем» в октябре, мы не исключаем сегодняшнюю публикацию негативных данных по рынку труда в США. Рынок считает, что по результатам октября американская экономика все же смогла создать 120000 новых рабочих мест по сравнению с показателем в 148000 в сентябре. Вполне возможно, что данные окажутся хуже ожиданий, что приведет к снижению пары EURUSD ниже уровня 1,3400.



ЕЦБ понизил ставку рефинансирования до отметки 0,25%. На фоне снижения доходности по евро основная валютная пара будет подвержена распродажам. Мы считаем, что решение Центробанка продиктовано желанием Германии нарастить экспортный потенциал за счет дешевого евро.