Обзор по рынку и прогноз на 13.11.2013

Сегодня единая валюта, которая попыталась восстановить позиции на протяжении двух торговых сессий, отступает под натиском доллара. В еврозоне будет опубликован важный показатель динамики промышленного производства, рынок не ждет приятных сюрпризов, поэтому падение евро может продолжиться. Вторым важным событием станет квартальный отчет Банка Англии об инфляции.



Согласно прогнозам, промышленное производство в еврозоне снизилось на 0,3% в сентябре после роста на 1% в августе. Публикация данных ожидается в 14.00 по Москве. Если показатель окажется лучше, то курс единой валюты будет расти.

В ходе азиатской сессии основная валютная пара торгуется у отметки 1,3440. Настроение в отношении пары негативное, и при реализации отрицательного прогноза по промышленному производству пара имеет шансы опуститься ниже уровня 1,3400.



USDJPY стала жертвой распродаж на азиатских фондовых площадках. Инвесторы остались недовольны решением пленума Китайской коммунистической партии. Со стороны Пекина нет четких намеков на дальнейшие реформы. Пара снижается на 0,2% до 99,50. В долгосрочной перспективе она имеет шансы побороться за целевой уровень 102,00. Ожидаем захват психологически важной отметки в 100,00.