Обзор по рынку и прогноз на 14.11.2013

Главным событием сегодняшней торговой сессии станет формальное назначение Дженет Йелен главой ФРС. Уже сейчас Йелен заявляет о том, что крупнейшая мировая экономика растет ниже своих возможностей. Более того, она намерена защищать программу выкупа гособлигаций со стороны американского регулятора. Инвесторы воспринимают этот шаг как желание продолжить сверхмягкую монетарную политику, которая привела к солидному росту фондовых индикаторов.

После публикации данных по ВВП Германии в третьем квартале основная валютная пара несколько сдала свои позиции. Экономика крупнейшей страны еврозоны выросла на 0,3% за квартал, а за год на 1,1%. В целом можно сказать, что еврозона оставила самую длительную рецессию в своей истории позади. После окончания азиатской сессии EURUSD торгуется у отметки 1,3460. Ранее пара доходила до уровня 1,3500 и имеет шансы на снижение до черты 1,3455 и далее до 1,3390.

Йена находится под давлением роста объемов покупок на японских фондовых биржах. Nikkei 225 прибавляет более 2%. Данные по ВВП Японии в третьем квартале оказались лучше прогнозов аналитиков. Рост экономики Страны восходящего солнца замедлился до 1,9% в третьем квартале по сравнению с 3,8% во втором. Рынок ожидал показателя в размере 1,7%. В результате, на фоне повышения котировок японских ценных бумаг, USDJPY подскочила на 0,3% до 99,70. На сегодня рост себя уже исчерпал, не исключена консолидация на текущих уровнях, далее возможно преодоление отметки 100,00.