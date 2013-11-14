Неделя неожиданностей

Снижение ставок ЕЦБ и позитивные данные с рынка труда США привели к укреплению доллара, рынок ждет сегодняшнего выступления Д. Йеллен перед Сенатом США. Вялый экономический рост и высокая инфляция в России говорят в пользу ослабления рубля.

Решительные действия ЕЦБ удивили рынки. Решение ЕЦБ снизить ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. и крайне мягкая риторика М. Драги стали неожиданностью для рынка. Однако позиция ЕЦБ возможно была нацелена на создание превентивных мер по поддержанию европейских банков накануне решения S&P лишить Францию высшего рейтинга AAA и информации о негативном влиянии банковских стресс-тестов на возможности наращивать кредитование. В результате пара евро/доллар, хотя и просела временно до $1,33, затем скорректировалась до уровня $1,345.

Неожиданно сильная статистика по рынку труда в США вернула опасения скорого сворачивания QE. Новости из США также играют в пользу сильного доллара. За период приостановки работы правительства в первой половине октября в США было создано 204 тыс. новых рабочих мест. Этот результат почти вдвое превзошел ожидания и пошатнул прежнюю уверенность рынков в том, что сворачивание QE США откладывается на значительно более поздний срок. В начале недели доходность краткосрочных UST выросла, и доллар укрепился ко всем остальным валютам. Заявления будущей главы ФРС Дж. Йеллен о преждевременности сворачивания QE несколько успокоили рынок, но от ее выступления перед Сенатом сегодня вечером ожидается больше конкретики.

Рынок вернулся на 33 руб/доллар. Рубль продолжил ослабление как к доллару, приближаясь к отметке 33 руб, так и к бивалютной корзине, войдя в зону повышенных интервенций ЦБ. За последнюю неделю ЦБ продал почти $1 млрд и сдвинул коридор еще на 10 копеек до 32,50-39,50 руб.

Ухудшение прогноза ЦБ по инфляции исключает снижение ставок в этом году. Как и ожидалось, ЦБ РФ оставил все ставки без изменений на последнем заседании. ЦБ признал ускорение инфляции – до 6,3% г/г в октябре – и указал на то, что он ожидает замедления инфляции только в 2014 году. Тем самым, ЦБ ухудшил свой инфляционный прогноз по сравнению с предыдущим месяцем, когда он все еще придерживался обязательств сохранить инфляцию ниже 6% по итогам года. Рост ИПЦ на 0,2% с начала месяца указывает на то, что в ноябре инфляция ускорится дальше – до 6,4% г/г, и наши ожидания 6,5% по итогам года вполне реалистичны. Это исключает снижение ставок ЦБ в этом году.

В экономике усиливаются ожидания ослабление рубля. Сочетание слабых темпов роста и достаточно высокой инфляции в последний месяц резко ухудшили ожидания участников рынка относительно динамики валютного курса. С одной стороны, от ЦБ следует ожидать более решительных действий по таргетированию инфляции, что означает снижение его присутствия на валютном рынке. С другой стороны, многие полагают, что правительство будет использовать ослабление рубля как меру стимулирования экономики.

Рубль пойдет ниже: Как внутренний, так и внешний фон сейчас указывают на дальнейшее ослабление рубля и рост волатильности. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую неделю составляют 32,5– 33,5 и 37,5-38,5, соответственно.



Статистика

23/10/13 30/10/13 06/11/13 13/11/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн +47 +119 -502 -910

Евро/доллар США, $ 1,3672 1,3736 1,3513 1,3487

Цена на нефть Brent, $/барр 108,01 110,06 104,68 108,27