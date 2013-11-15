Обзор по рынку и прогноз на 15.11.2013

После того как выступление Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Конгресса не смогло вырвать основные валютные пары из диапазонов, рынки провели азиатскую сессию в режиме консолидации. Тем не менее, кандидат на пост председателя ФРС все же поколебала уверенность большинства инвесторов в том, что сворачивание QE3 может начаться уже в декабре текущего года. Если бы все было в руках Йеллен, то про декабрь не было бы и речи, но последнее заседание FOMC в этом году пройдет все еще под председательством Бернанке, поэтому вопрос остается открытым.



Пара EUR/USD открыла день на отметке 1,3457 и доросла до сессионного максимума 1,3463, вблизи которого торгуется на текущий момент. Сегодня она может попасть под удар со стороны экономических данных. Отчет по инфляции вновь приобретает значение для ЕЦБ, а, следовательно, и курса единой валюты. Однако если раньше регулятор опасался превышения целевого уровня CPI, то теперь речь идет о переходе показателя на отрицательную территорию, угрожая дефляцией на японский манер. В случае если индекс окажется ниже прогнозов, то можно ожидать падения пары к ближайшей поддержке.