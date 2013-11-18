Обзор по рынку и прогноз на 18.11.2013

Начало новой торговой недели проходит под эгидой новостей из Китая и не принесло ощутимых сюрпризов для участников валютных торгов. Резкое движение валютных пар на рынке не зафиксировано. Инвесторы продолжают отыгрывать план реформ, анонсированный на пленуме Китайской коммунистической партии. Покупки ценных бумаг на азиатских торгах только растут, что по недавно сложившейся традиции ретранслируется в снижение курса йены. Также хороший настрой инвесторов связан с позитивными данными по рынку недвижимости КНР.

На фоне ожидания сворачивания программы количественного смягчения в США EURUSD консолидируется ниже отметки 1,3500. Предыдущая неделя стала рекордом снижения доллара против ведущих мировых валют за прошедший месяц. Однако мы считаем, что в ближайшие месяцы доллар может продолжить нисходящий тренд против евро. Позитивных данных по экономике США рынок не ожидает. Сегодня пара консолидируется у черты 1,3490. Разворот ожидается у отметки 1,3487, ближайшие уровни поддержки 1,3476; 1,3463; 1,3452, - сопротивления – 1,35; 1,3511; 1,3524.

На волне роста японского фондового индекса USDJPY продолжает торговаться выше отметки 100,00. После публикации позитивных данных на рынке недвижимости Китая, Nikkei 225 прибавляет 0,3%. В октябре цены на первичном рынке Поднебесной прибавили 9,6% против ожиданий 9,1%. В ходе азиатской сессии пара достигала 100,40, а ближе к окончанию торгов опустилась до отметки 100,20. Настрой по паре «медвежий». Поддержка: 100,08; 99,83; 99,58. Сопротивление: 100,08; 99,83; 99,58.