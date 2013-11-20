Обзор по рынку и прогноз на 20.11.2013

Сегодня утром мы могли наблюдать довольно интересные движения пар, вызванные комментариями Бена Бернанке. Дело в том, что во время своего выступления глава ФРС довольно пессимистично высказывался по поводу экономических перспектив и выступил в поддержку позиции будущего председателя Джанет Йеллен. Его речь заставила инвесторов возобновить распродажи американской валюты, в связи с тем, что сворачивания программы стимулирования в текущем году вряд ли стоит ожидать.



На этом фоне EUR/USD достигла 3-недельного максимума на отметке 1,3580, однако не смогла удержать позиции и быстро откатилась обратно, удерживаясь на текущий момент в районе 1,3540. Пара может вновь получить стимул к росту на фоне публикации отчета по розничным продажам США, если данные второй месяц подряд разочаруют инвесторов, то это поможет единой валюте вернуться в район недавних максимумов.



GBP/USD безуспешно пытается пробить сопротивление 1,6120, но отсутствие экономических данных из Великобритании пока не дает паре закрепиться выше. Есть надежда на то, что сегодняшний релиз американских данных предоставит шанс для британской валюты. Ближайшей целью может стать район 1,6160.