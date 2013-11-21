Обзор по рынку и прогноз на 21.11.2013

Начало сворачивания политики количественного смягчения Федрезерва остается главным вопросом четверга. Мы прогнозируем ряд негативных статистических данных из США и, напротив, позитивные импульсы развития европейской экономики. Хотя до середины марта ФРС вряд ли примет решение о сокращении объемов выкупа гособлигаций, в настоящее время они составляют 85 млрд. долларов. Среднесрочно мы ставим на европейскую валюту. ЕЦБ намекнул, что далее готов смягчать монетарную политику, а это сдержит рост курса единой валюты, но вряд ли сломит восходящий тренд по EURUSD. На фоне резкого роста японского фондового рынка йена рухнула до двухмесячных минимумов. На волне бегства от риска в защитные активы доллар продолжает рост по отношению к большинству мировых валют.

Сегодня пара EURUSD ожидает данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в Германии и еврозоне, которые будут представлены на суд в 12.28 и 12.58 по Москве. Рынок в предвкушении роста показателя по результатам ноября. В 17.30 по Москве будут опубликованы недельные данные по безработице в США. Инвесторы прогнозируют некоторое улучшение показателя.

В Азии EUR консолидируется у отметки 1,3420. Позитивные макроэкономические данные из Европы могут отправить пару к отметке 1,3470 уже после начала европейских торгов. В случае статистического негатива можно ожидать дальнейшее снижение пары до 1,3390.

USDJPY снизилась до двухмесячных минимумов. Спреды между японскими и американскими гособлигациями растут. Также вырос японский Nikkei 225 на 1,5%, что по традиции сопровождалось продажами валюты. Банк Японии подтверждает свою приверженность к сверхмягкой монетарной политике в целях достижения целевого уровня инфляции в 2%. Сегодня JPY подешевела на 0,5% до 100,50 против USD. Пара исчерпала потенциал роста, поэтому ожидаем откат до 100,10 и далее рост с целью 100,80.