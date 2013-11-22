Под двойным давлением

На этой неделе рубль оказался под давлением неоднозначных комментариев ФРС, а также вследствие негативных сюрпризов в российском банковском секторе. Тренд на ослабление также фундаментально обоснован ухудшением ожиданий экономического роста. Мы ухудшаем свой прогноз на конец 2014 года до 35 руб/$

Появились противоречивые сигналы по дальнейшей политике ФРС. Вчерашний протокол заседания ФРС встревожил рынки, поскольку в нем содержалось желание ужесточить политику уже в ближайшее время. Косвенным подтверждением этого стала дискуссия о снижении процентной ставки по депозитам банков в ФРС, что указывает на желание перенаправить денежные потоки в рамках QE из финансовых рынков в реальный сектор. Между тем, учитывая ранее заявленную будущей главой ФРС Д. Йеллен приверженность сверхмягкой денежной политики, вчерашний протокол ФРС вряд ли можно рассматривать как сигнал к немедленному ужесточению.

ЕЦБ снова на время прервал укрепление евро. Укрепление евро, наблюдавшееся на протяжении всей недели, было прервано вчера вечером после появления новости о том, что ЕЦБ рассматривает возможность установления отрицательной ставки по депозитам банков в ЕЦБ. Рынки расценили это как индикатор дальнейшего смягчения политики, спровоцировав падение евро до $1,34. Между тем, сокращающийся баланс ЕЦБ и позитивная оценка итогов китайского пленума позволяют счесть это снижение временным.

Рубль под двойным ударом. Как мы и ожидали, рубль продолжил ослабление на этой неделе под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Пара доллар-рубль перешагнула отметку 33 руб., а корзина стоит дороже 38 руб., вынудив ЦБ продать $1 млрд за последнюю неделю и дважды сдвинуть диапазон корзины до 32,55-39,55 руб. Особенно сильное давление ощущается со вчерашнего дня: судя по всему, нервозности на рынок добавил отзыв лицензии у Мастер-Банка.

Банковский сектор продолжит быть источником плохих новостей для рынка. Стремления ЦБ снизить риски в розничном сегменте мотивировано желанием предотвратить перегрев экономики, но создает множество тревожных прецедентов для рынка. Отзыв лицензии такого крупного игрока рынка кредитных карт, как Мастер-банк, является большим ударом для рынка. До этого из-за нечеткости в юридический поправках к закону о потребкредитовании на рынке акций произошел обвал акций банка ТКС. В целом, нестабильность в банковском секторе негативно влияет на рубль.

Низкие темпы роста также негативны для валюты. Между тем, тенденция к ослаблению рубля носит фундаментальный характер и связана с ухудшением темпов роста. Инвестиции в октябре упали на 1,9% г/г, и на 1,2% за 10М13. Ожидания по росту ВВП стремительно ухудшаются, что в сочетании со слабостью платежного баланса, курсом ЦБ на переход к инфляционному таргетированию и мнением о полезности ослабления рубля для экономического роста приводит к росту давления на валютном рынке.

Ухудшаем прогноз на 2014 г.: Мы полагаем, что рынку еще предстоит скорректировать свои пока еще завышенные ожидания по росту ВВП на следующий год и ухудшаем ожидания по курсу доллара с 34,0 до 35,0 руб. на конец 2014 года. В ближайшей перспективе торговые диапазоны составляют 32,5-33,5 руб/$ и 37,5-38,5 к корзине.

30/10/13 06/11/13 13/11/13 20/11/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн +119 -502 -910 -1000

Евро/доллар США, $ 1,3736 1,3513 1,3487 1,3439

Цена на нефть Brent, $/барр 110,06 104,68 108,27 108,32