Обзор по рынку и прогноз на 25.11.2013

Йена стала хедлайнером азиатской сессии, скатившись к шестимесячным минимумам против американского доллара. Главным политическим событием стал прорыв в переговорах в Женеве по иранской ядерной программе, который привел к позитивному настроению на мировых фондовых площадках. Также увеличился спрос на долларовые инструменты. Это приводит к росту курса американской валюты по всему периметру рынка. «Американец» особенно сильно прибавляет против канадского и австралийского доллара.

USDJPY набрала более половины процента и практически приблизилась к нашему целевому показателю. Пока она выглядит перегретой и в ближайшее время по паре следует ожидать коррекцию. Инвесторы ждут данные по инфляции, которые выйдут 29 ноября. Ожидается рост потребительских цен, за исключением цен на свежие продукты питания, на 0,9%.

Еще в апреле Банк Японии поставил перед собой цель достичь за два года годовой уровень инфляции в 2%. Пока темпы радуют инвесторов и в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшее снижение курса йены. USDJPY растет перед открытием Европы на 0,5% до 101,80. Дальнейший же рост пары затруднителен. В ходе сегодняшней сессии мы прогнозируем откат до 101,50, неизменной остается наша цель по паре 102,00.

Основная валютная пара топчется на месте и есть шансы на ее понижательное движение. Мы видим уменьшение объемов покупок по американскому государственному долгу, что может привести к падению курса валюты. Рынок ожидает, что по результатам октября продажа новых домов выросла за океаном на 1,1% после снижения показателя на 5,6% в сентябре. Пока пара «флиртует» с отметкой 1,3540, далее возможно снижение до 1,3510.