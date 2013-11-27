Обзор по рынку и прогноз на 27.11.2013

Сегодня на азиатских площадках лидером роста является евро. Основным драйвером курса единой валюты стало достижение соглашения о формировании коалиционного правительства в Германии. Это означает, что Ангела Меркель может претендовать на третий срок на посту канцлера Германии. Йена продолжает дешеветь против американского доллара на волне проводимой властями политики по выводу Японии из дефляционной спирали.

Из Германии поступают главные новости для евро. Блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) смогли достичь соглашения о создании правящей коалиции. Рынок воспринял эту весть позитивно. Третий срок Ангелы Меркель на посту канцлера станет залогом жесткой фискальной и финансовой дисциплины в крупнейшей мировой экономике. Однако радужным ожиданиям по поводу укрепления единой валюты может помешать политика ЕЦБ.

Данные по росту потребительских цен в еврозоне будут опубликованы 29 ноября. Рынок ожидает рекордно низкий показатель за последние четыре года. Это может развязать руки регулятору по дальнейшему смягчению кредитно-денежной политики в еврозоне и, как следствие, приведет к снижению курса единой валюты. Сегодня основная валютная пара прибавляет 0,1% до 1,3585. Настрой по паре «бычий» и планка в 1,3600 может быть преодолена в ходе европейской сессии.