Обзор по рынку и прогноз на 28.11.2013

Сегодня доллар продолжает рост по всему периметру рынка. Инвесторы считают, что американская экономика еще может удивить всех позитивной статистикой в декабре, поэтому долларовые активы растут. Данные по производству в крупнейшей мировой экономике будут опубликованы на следующей неделе. Рост показателя ожидается шестой месяц подряд. После публикации позитивных данных по инвестиционному климату в стране, австралийский доллар стал рекордсменом роста.

Американская экономика продолжает удивлять рынки чередой позитивных макроэкономических данных. Даже shutdown правительства не смазал позитивного настроения в отношении американской экономики. Ожидается, что Индекс менеджеров по поставкам снизился до 55 пунктов в ноябре по сравнению с 56,40 в октябре. Тем не менее, любой показатель выше 50 пунктов – это признак позитивной экономической конъюнктуры.

Рост объемов частных инвестиций в Австралии подогрел спрос на местную валюту. Показатель вырос в третьем квартале на 3,6% по сравнению с ростом на 1,2% кварталом ранее. Аналитики же ожидали снижение индикатора. Пара AUDUSD подскочила на 0,5% до 0,9130. Возможна коррекция до 0,9080 и далее рост с целью 0,9150.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3580. У евро пока нет храбрости бороться за уровень 1,3600, этому мешает растущий курс доллара. Мы советуем совершать покупки у уровня 1,3550 с целью 1,3610.