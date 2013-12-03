Обзор по рынку и прогноз на 03.12.2013

На азиатских торгах продолжается рост доллара в связи с позитивными данными по производству экономики США. Таким образом, пара USDJPY достигла шестимесячных максимумов, а уже завтра ожидаются солидные данные по рынку труда за океаном, которые могут дополнительно повлиять на ее рост.



Судьба доллара на текущей неделе зависит от данных частного сектора, рынок ожидает создание в ноябре 170 тыс. рабочих мест, что может стать лучшим показателем за последние полгода.



Основная валютная пара подвисла у отметки 1,3550, но после ее преодоления возможны распродажи по EUR вплоть до 1,3490 против USD. По паре ожидается продолжение восходящего тренда с целью 1,4100.



На Японской фондовой бирже наблюдается рост спроса на активы с высокими рисками. Nikkei 225 вырос на 0,7%. Все это привело к падению курса японской валюты против американского доллара, а пара USDJPY уже давно прорвала наши целевые уровни и сейчас справедливо ожидать коррекцию. USD дорожает на 0,3% против JPY до 103,25. Не смотря на то, что настрой по паре «бычий», далее ожидается рост с целью 103,50.