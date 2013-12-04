Обзор по рынку и прогноз на 04.12.2013

Сегодня доллар прибавляет к большинству мировых валют. Из-за дальнейших ожиданий смягчения монетарной политики ЕЦБ можно увидеть распродажи евро. Завтра состоится заседание регулятора. После провальных данных по ВВП страны, австралийский доллар стал рекордсменом падения.

На фоне общего укрепления курса американского доллара на валютных торгах основная валютная пара снижается совсем незначительно. Завтра состоится заседание ЕЦБ и, хотя рынок не ожидает уменьшения ставок, общий тренд на смягчение монетарной политики сохранится.

EURUSD снижается на 0,15% до 1,3570. Важная линия сопротивления проходит у отметки 1,3550, здесь мы ожидаем разворот тренда.

Рост экономики Австралии сократился до 2,3% в третьем квартале против прогноза в 2,6%. Замедление показателя ВВП совпало с заявления монетарных властей страны о том, что национальная валюта сильно переоценена.