Обзор по рынку и прогноз на 05.12.2013

Сегодня на мировых валютных площадках можно увидеть незначительные объемы торгов, хотя волатильность по-прежнему остается высокой. Евро находится в лидерах роста перед заседанием ЕЦБ. Рынок не ждет повышения ставок, тем не менее, инвесторы считают потенциал роста единой валюты высоким. После провальных данных по торговому балансу, австралийский доллар заметно укрепил свои позиции.

За океаном будут опубликованы данные по ВВП США в третьем квартале и по безработице. Инвесторы закладывают позитивные новости. Основная валютная пара сегодня растет на 0,25% до 1,3620. После заседания ЕЦБ во второй половине дня по Москве возможен разворот у отметки 1,3630.

Среди лидеров роста можно выделить австралийский доллар, даже, несмотря на провальные данные по торговому балансу страны. Причиной скачка можно считать и вчерашнюю перепроданность. Итак, дефицит торгового баланса Австралии в октябре составил 529 млн. австралийских долларов против прогноза в 350 млн. долларов. Пара AUDUSD зафиксировала дневные минимумы у отметки 0,9015, далее рванула к отметке 0,9060. И на этом «австралиец» замедлился, поскольку произошел большой объем продажных ордеров. Продаем при отбое от уровня 0,9062 с целью 0,8960. Stop-Loss у отметки 0,9100.