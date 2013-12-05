Сначала вверх, а уже потом вниз

Праздничный период в развитых странах несколько снизил активность на мировых рынках, однако рубль, несмотря на стабилизацию внешнего фона, продолжил ослабление под воздействием ухудшения ожиданий по российскому экономическому росту. Мы полагаем, что потенциал для ухудшения ожиданий рынка по рублю не исчерпан, но он относится скорее к 2014 году, а до конца этого более вероятно укрепление в силу сезонных факторов.

Праздничный период снизил активность на рынках. Из-за начала сезона праздников в США и Европе активность на внешних рынках снизилась, и значительных изменений за последнюю неделю не произошло. После непродолжительной просадки до $1.35, курс евро укрепился до уровня прошлой недели, $1.36. Дальнейшая динамика будет определяться итогами сегодняшнего заседания ЕЦБ и завтрашних данных по рынку труда США. Предварительные и неофициальные данные по занятости настроили рынок на хорошие цифры.

Сделка по ядерной программе Ирана снижает вероятность долгосрочного роста цен на нефть. Из-за опасений перебоев поставок нефти из Ливии на этой неделе цена Brent обновила локальный максимум $113/барр, оказав поддержку товарным валютам. Между тем, на рынок приходит понимание, что успешное завершение переговоров о сворачивании ядерной программы Ирана снижает уровень геополитической напряженности на Ближнем Востоке и снижает вероятность роста цен на нефть.

Рубль под давлением вялой экономики. Наши ожидания краткосрочного восстановления рубля пока не оправдываются. На этой неделе рубль оказался под давлением из-за ухудшения официальных прогнозов по росту ВВП и курсу рубля на 2013 и 2014 гг. Это привело к ослаблению российской валюты до новых минимумов последних пяти лет к бивалютной корзине ЦБ РФ – почти до 38,7 руб., уровня, после которого объем интервенций ЦБ должен вырасти с $200 до $400 млн в день.

Ухудшение ожиданий по росту ВВП создает риски смягчения политики ЦБ. Хотя само понижение прогнозов роста ВВП на 2014 год с 3,0% до 2,5% для нас не является сюрпризом, нас беспокоит, что прогноз был понижен за счет ухудшения прогноза роста потребления, тогда как прогнозы роста инвестиций по-прежнему очень оптимистичны. То есть правительство продолжает считать, что потребительский спрос накладывает больше ограничений на рост, чем предложение. Мы сомневаемся в правильности этого подхода и считаем, что он создает риск усиления призывов стимулировать рост средствами монетарной политики, что может помешать ЦБ придерживаться курса на инфляционное таргетирование.

До конца года укрепление рубля более вероятно: Мы считаем, что текущие уровни многими воспринимаются как хорошая возможность для фиксации прибыли и открытия длинных позиций в рубле, рассчитывая на сезонное укрепление российской валюты в конце года. При отсутствии негативных новостей из банковского сектора РФ мы считаем, что в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторой коррекции по рублёвым парам, но среднесрочный тренд остается в силе. В любом случае, граница интервенций ЦБ 400 млн в день на уровне 38,7 руб выступает сильным сопротивлением. Торговые диапазоны по парам доллар рубль и бивалютная корзина/рубль нам представляются как 32,5-33,5 и 37,9-38,9 соответственно.

13/11/13 20/11/13 27/11/13 4/12/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -910 -1000 -1000 -1179

Евро/доллар США, $ 1,3487 1,3439 1,3579 1,3593

Цена на нефть Brent, $/барр 108,27 108,32 112,33 111,63