Обзор по рынку и прогноз на 06.12.2013

Сегодня йена снизилась по отношению к ведущим мировым валютам. Есть вероятность того, что японский национальный Правительственный Пенсионный Фонд может резко сократить выкуп облигаций. Перед важной статистикой по рынку труда в США, доллар набирает в весе. Позитивные макроэкономические данные в крупнейшей мировой экономике могут побудить ФРС снизить объемы выкупа госдолга раньше намеченного.

Основная валютная пара снижается на 0,1% до 1,3655. Рынок ожидает, что в ноябре американская экономика смогла создать 185 тыс. новых рабочих мест. Ситуация в крупнейшей мировой экономике остается стабильной и есть вероятность, что в ближайшем будущем ФРС приступит к сокращению программы количественного смягчения. В таком случае, следует ожидать укрепления доллара до 1,3450 против евро. Однако пока наша цель по паре 1,3630.

На текущей неделе австралийский доллар продемонстрировал рекордное падение с 1985 года. На «австралийца» влияют ожидания смягчения монетарной политики в стране. Сегодня пара AUDUSD снизилась до 0,9050.