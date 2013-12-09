Обзор по рынку и прогноз на 09.12.2013

Публикация ряда важной макроэкономической статистики не оказала существенного влияния на ход валютных торгов. Китай порадовал рынки ростом положительного сальдо торгового баланса, данные по инфляции из Поднебесной также позволяют предположить об ускорении роста ВВП страны в следующем году. Хуже ожиданий рынка оказались данные по ВВП Японии, что привело к распродажам местной валюты перед окончанием торгов в АТР.

Перед чередой выступлений глав региональных президентов ФРС пара USDJPY прибавляет в цене. Заседание регулятора планируется на следующей неделе. Стремительное повышение фондовых индексов в Японии стало основной пружиной роста пары. Так, Nikkei 225 прибавляет более 2%, что приводит к выводу средств из защитных активов. Судя по данным из США, трейдеры пока предпочитают шортить японскую валюту. USDJPY повышается на 0,15% до 103,03. Есть потенциал дальнейшего роста до 103,70, далее откат к 103,50.

Единая валюта все еще топчется на месте. Данные по промышленному производству в Германии могут стать драйвером роста курса евро. Рынок закладывает повышение показателя в ноябре на 0,7% после падения на 0,9% в октябре. Пятничные данные о снижении уровня безработицы в США до 7% и позитивные данные из еврозоны могут стать основными катализаторами улучшения настроения на фондовых площадках, что приведет к выводу средств из рискованных долларовых активов и окажет поддержку евро. Пока же EURUSD консолидируется у отметки 1,3700. Несмотря на «медвежий» настрой в отношении основной валютной пары, мы не исключаем поход к уровню 1,3730.