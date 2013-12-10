Обзор по рынку и прогноз на 10.12.2013

Несмотря на падение биржевых котировок в Азии и Европе, единая валюта сегодня приблизилась к шестинедельным максимумам против доллара. «Американец» дешевеет к большинству валют развитых стран. Из важной статистики сегодня на суд рынка будут представлены данные по промышленному производству во Франции. На волне ожиданий смягчения монетарной политики в Австралии, местная валюта продолжает быть аутсайдером рынка.

Свое победное шествие продолжает основная валютная пара. Рынки будут оценивать выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Громогласных заявлений вряд ли стоит ожидать, однако, рынки уверены, что улучшение экономической конъюнктуры в Европе вынудит Центробанк ужесточить кредитно-денежную политику уже в следующем году. Пара EURUSD поднялась на 0,1% до 1,3755. Рост далее может продолжиться до 1,3790 с откатом до 1,3760 и дальнейшим штурмом уровня 1,3800.

Франция осталась последней крупной экономикой еврозоны, от которой рынки уже устали ждать позитивных новостей. Тем не менее, ситуация может преломиться уже сегодня. По результатам октября, рынок надеется на рост промышленного производства во Франции на 0,1% против падения на 0,5% в сентябре, что смело можно назвать позитивной новостью для единой валюты.