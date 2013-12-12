Обзор по рынку и прогноз на 12.12.2013

Перед выступлением главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте, евро немного притормозил рост. Повышение курса единой валюты пока не исчерпало себя, ситуация в еврозоне остается стабильной. После негативных данных по рынку труда в Австралии, австралийский доллар продолжает падение. Новозеландский доллар сегодня в лидерах роста после «ястребиных» заявлений из Резервного банка Новой Зеландии.

Выжидательную позицию сегодня заняла основная валютная пара. Рынок ожидает позитивные данные по промышленному производству в еврозоне. Согласно прогнозам, показатель вырос в октябре на 0,3% после падения на 0,5% месяцем ранее. Также ожидается рост потребительских цен во Франции на 0,7% в ноябре. Пара EURUSD торгуется у отметки 1,3780. Вполне возможен откат к 1,3760 и дальнейший рост с целью 1,3810.

Уровень безработицы в Австралии вырос до 5,8% в ноябре по сравнению с показателем в 5,7% в октябре. Показатель, таким образом, стал рекордно высоким с июня 2009 года. Следовательно, можно ожидать дальнейшего ослабления австралийского доллара.

Пара AUDUSD снижается на 0,1% до 0,9045. Советуем продавать при пробое уровня 0,9010 с целью 0,8920. Stop-Loss = 0,9040.