Обзор по рынку и прогноз на 16.12.2013

Начало торговой недели ознаменовано снижением курса доллара США против большинства мировых валют. Исключением является австралийский доллар, который в отличие от «американца» дешевеет из-за смягчения монетарной политики в Австралии. Инвесторы оценивают возможность сокращения объемов количественного смягчения со стороны РФС в ближайшее время.

В Азии лидером роста стала японская йена из-за резкого падения фондовых индексов.

На заседании Комитета по открытым рынкам, которое будет проходить 17-18 декабря, ФРС, вероятно, может пойти на снижение объемов выкупа облигаций до 70 млрд долларов США в месяц против нынешних 85 млрд долларов. Также регулятор может немного перекрыть каналы ликвидности на фоне позитивной статистики из США.

Пара USDJPY на волне резкого снижения фондовых индексов в Азии опустилась с пятилетних максимумов. Японский Nikkei 225 теряет более 1,5%. Итогом происходящего становится вывод средств инвесторами в защищенную йену и японские гос. облигации, которые деноминированы в японской валюте.

Пара снизилась на 0,4% до 102,8. Если будет принято решение о сокращении объемов количественного смягчения, то следует ожидать изменения среднесрочного тренда. У пары есть возможность протестировать психологический уровень 100,00. Однако есть вероятность возвращения к уровню 103,5.

Основное влияние на пару окажут данные по промышленному производству из-за океана. Рынок рассчитывает, что после падения на 0,1% в октябре будет рост на 0,6% в ноябре. Сейчас инвесторы уверены, что диапазон ставки 0-0,25% будет сохраняться на протяжении следующего года.

Пара EURUSD снижается на 0,15% до 1,3760. На наш взгляд, пара может протестировать 1,3750, а потом вырасти до 1,3810.