Обзор по рынку и прогноз на 17.12.2013

Комитет по открытым рынкам ФРС США начинает сегодня свое двухдневное заседание. Рынок ожидает, что из-за улучшения экономической конъюнктуры в Америке, регулятор может пойти на постепенное сворачивание масштабной программы выкупа гособлигаций. В частности, уже треть аналитиков полагает, что можно ожидать сокращение программы количественного смягчения до 70 млрд долларов с 85 млрд со стороны ФРС. В этом случае, возможны распродажи по американскому доллару. Кроме того рынок уверен, что ставки будут удержаны регулятором на текущих низких уровнях до конца 2014 года.

Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в США вырастет на 0,1 процента в ноябре, в октябре показатель зафиксировал снижение на 0,1%.

EURUSD прибавляет 0,1% до 1,3780. Мы ожидаем снижения пары до 1,3750 и далее рост до 1,3810.

В целом заметно незначительное снижение американского доллара против основных ведущих мировых валют. А вот австралийский доллар снизился до пятилетних минимумов.