Обзор по рынку и прогноз на 19.12.2013

На заседании ФРС было принято решение сворачивать масштабную программу выкупа государственных облигаций объемом 85 млрд долларов до 75 млрд ежемесячно. Этот шаг регулятора был воспринят инвесторами как свидетельство того, что экономика США уверенно встала на путь восстановления. Вместе с тем ФРС намекнул, что ориентир по ставке останется низким во многом благодаря постепенному улучшению ситуации на рынке труда и инфляции ниже 2%.



Как результат, валютный рынок отреагировал ростом курса доллара и йены и стремительным падением канадского доллара. На мировых фондовых рынках также был замечен стремительный рост.

EURUSD снижается на 0,1% до 1,3680. Целевой уровень по паре мы видим 1,3650, далее отскок до 1,3710.

Пара NZDUSD рухнула на 0,4% до 0,8190. ВВП Новой Зеландии по результатам третьего квартала вырос на 1,4% при прогнозе роста в 1,1% , во втором квартале показатель вырос на 0,3%. Мы прогнозируем откат пары до 0,8100. Рекомендуем продавать при пробое 0,8160 с целью 0,8100.