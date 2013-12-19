В новый год со старыми проблемами

Вчерашнее решение ФРС о начале сворачивания QE спровоцировало некоторое укрепление доллара на мировых рынках, но не ухудшило общих настроений на рынках, поскольку сопровождалось готовностью ФРС поддерживать низкие ставки как минимум до 2015 года. Хотя внешний фон в следующем году обещает быть спокойным, внутренние факторы диктуют рост давления на рубль.

Реакция рынков на решение ФРС о сворачивании QE была спокойной... На вчерашнем заседании ФРС США приняла решение о замедлении роста своего баланса с $85 млрд до $75 млрд в месяц и нацелила рынок на полную остановку QE к концу следующего года. Между тем, реакция рынков была очень сдержанной. Ставки по коротким обязательствам выросли лишь незначительно, рынок акций не показал падения, а пара евро-доллар снизилась совсем незначительно, с $1,38 до $1,37.

…поскольку оно не отменяет сохранения низких ставок в следующем году. Спокойствие рынков связано с тем, что одновременно с началом сворачивания QE Б. Бернанке подтвердил приверженность ФРС политике поддержания низких ставок, заявив, что таргетируемый уровень 0-0,25% сохранится и после того как безработица опустится до ранее заявленных 6,5%. Кроме того, низкая инфляция в США является убедительным аргументом против повышения ставок. По ожиданиям самого Бернанке, повышение ставок ФРС произойдет не ранее 2015 года. К концу 2015 года теперь ожидается ставка 0,75%, хотя еще несколько месяцев назад ожидалась 1%.

На внутреннем рынке сохраняется нервозность. На внутреннем валютном рынке год заканчивается беспокойно несмотря на относительно нейтральный внешний фон. Отзыв лицензии ещё у трёх банков, среди которых 79-й по активам Инвестбанк, не добавило оптимизма, в результате чего коррекционное укрепление рублёвых пар получилась неглубоким. Пара доллар/рубль снова вернулась к отметке 33 руб. – нашего целевого уровня на конец года, а бивалютная корзина торгуется вблизи 38,5 руб. Регулятор на продолжает продавать по $200 млн в день, и трижды за прошедшую неделю сдвинул границы плавающего коридора на 5 копеек вверх, и теперь его значения составляют 32,95-39,95 руб.

ЦБ в 2014 году сохранит курс на таргетирование инфляции. На последнем в этом году заседании российский ЦБ оставил все ставки без изменений, что не стало неожиданностью, учитывая, что инфляция в настоящий момент составляет 6,5% г/г, сильно выше целевого диапазона ЦБ. Между тем, если рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки в начале 2014 года, мы полагаем, что риски ускорения инфляции во 2П14 являются серьезным аргументом против этого шага. ЦБ будет стараться не смягчать денежную политику и стремиться к сокращению своего присутствия на валютном рынке.

35 руб/$ в конце 2014 г.: Хотя решение ФРС снижает риск сильной турбулентности мировых рынков на следующий год, это не отменяет нашего долгосрочно негативного взгляда на рубль. Внутренними темами для валютного рынка в следующем году будут продолжающееся замедление экономического роста, отзыв банковских лицензий, уход текущего счета в минус во 2П14, и мы подтверждаем свой прогноз 35 руб/$ в конце 2014 г.. На ближайшую перспективу торговые диапазоны по парам доллар рубль и бивалютная корзина/рубль нам представляются как 32,5-33,5 и 38,0-39,0 соответственно.

27/11/13 4/12/13 11/12/13 18/12/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -1000 -1179 -999 -1000

Евро/доллар США, $ 1,3579 1,3593 1,3766 1,3685

Цена на нефть Brent, $/барр 112,33 111,63 108,65 109,26