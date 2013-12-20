Обзор по рынку и прогноз на 20.12.2013

Сегодня мы не наблюдаем сильных колебаний валютных курсов, так как решение Комитета по открытым рынкам ФРС США явно охладило пыл участников торгов. На фоне роста японских фондовых индексов исключение составляет японская йена, ставящая рекорды падения.



Итогом решения Федрезерва о снижении объемов количественного смягчения до 75 млрд долларов США стал рост курса доллара до двухлетних максимумов. Однако данные по ВВП США в третьем квартале могут поддержать американскую валюту. Возможно достижение рекорда с первого квартала 2010 года, то есть рост показателя составил 3,6% по прогнозам рынка.

Основная валютная пара консолидируется у отметки 1,3650. В случае если прогноз по квартальному росту оправдается, то пара может протестировать уровень 1,3630. Других же драйверов роста доллара пока нет.

После публикации решения Банка Японии об увеличении денежной базы страны на 60-70 трлн йен в будущем году пара USDJPY стремительно растет. В первом квартале 2014 года курс на снижение японской валюты продолжится до 105,2 против доллара США. Сегодня пара снижается на 0,25% до 104,5. Ближайшая цель по паре 104,7, а вероятно откат до 104,10.