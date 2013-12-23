Обзор по рынку и прогноз на 23.12.2013

Торговая неделя для американского доллара началась с отступления против большинства мировых валют. На прошлой неделе после решения ФРС США снизить объемы выкупа государственного долга американская валюта уверенно прибавляла в цене. На этой неделе рынок ждет данных по личным расходам и инфляции за океаном.

Эксперты ожидают рост потребительских расходов в США на 0,5% в ноября против роста на 0,3% в октябре. Что касается роста цен в американской экономике – ожидается прирост в ноябре на 1,2% после прироста на 1,1% в октябре. В этой связи, можно прогнозировать, что инфляция остается ниже уровня в 2%, поэтому ФРС будет продолжать проводить сверхмягкую монетарную политику. Пока регулятор сохраняет ключевую ставку рефинансирования на уровне 0- 0,25% с 2008 года.

Пара EURUSD будет чутко реагировать на макроэкономическую статистику из США. Сегодня EURUSD незначительно растет до 1,3680. Покупаем, когда пара закроется выше верхней полосы Болинджера на часовом графике. Цель - 1,3740. Stop-Loss=1,3655.