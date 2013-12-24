Обзор по рынку и прогноз на 24.12.2013

Сегодня валюты ведут себя достаточно сдержанно, что во многом обусловлено отсутствием значимой макроэкономической статистики. Несмотря на то, что регулятор сделал первый шаг к началу сворачивания политики количественного смягчения, настрой Федрезерва по-прежнему остается чрезвычайно мягким, а это не позволяет доллару активно укрепиться.

Основная валютная пара не смогла вернуться к ранее достигнутым максимумам, так как рост сдерживается сопротивлением 1,37/1,3710. На сегодня не запланирована публикация важных отчетов из стран Е17, что во многом обуславливает сдержанную динамику пары. Единственное, что вызывает интерес - данные по заказам на товары длительного пользования в США, так как сильные цифры могут краткосрочно поддержать доллар. Стоит отметить, что даже в случае если отчет превысит прогнозы, то, маловероятно, что мы увидим активное ралли, поскольку в преддверии выходного (напомним, 25 декабря католический мир празднует Рождество) инвесторы, скорее всего, воздержатся от резких решений.

Фунт продолжает находиться в пределах неширокого диапазона при том, что пока монетарная политика Банка Англии выглядит более жесткой, в отличии от политики ФРС, и британцу не удается вернуться в район сопротивления 1,6480/1,65. Наиболее вероятный сценарий – незначительное продолжение нисходящей коррекции при условии сильной статистики из Штатов.

Пара USDJPY удерживается выше уровня 103,80 и вернуться в район 104,60 пока не смогла. Однако, ее тестирование на желаемом уровне будет возможно после публикации сегодняшней макростатистики из США (если фондовые рынки отреагируют ростом, иена может возобновить ослабление). Но, вероятно, до завершения праздников в Европе и США паре вряд ли удастся пройти эту отметку. Однако не стоит исключать, что коррективы внесет 25 декабря, когда глава Банка Японии Хирохико Курода выступит с докладом.